Частное лунное затмение в Петербурге будет видно лучше, чем в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жители России смогут увидеть так называемое частное лунное затмение, при котором Луна будет лишь частично находиться в тени Земли. В отличие от Петербурга, видимость затмения в Москве будет осложнена, сообщил в понедельник Московский планетарий.

"Шестнадцатого июля с 21:30 до 24:00 в Парке неба состоятся наблюдения частного лунного затмения. Видимость в Москве будет осложнена тем, что Луна поднимется не высоко относительно линии горизонта, и максимальная фаза затмения небольшая. Гости также смогут наблюдать Сатурн, Юпитер и двойные звезды", - говорится в сообщении.

Наблюдения частного лунного затмения также будут организованы в Петербурге специалистами Санкт-Петербургского планетария.

"В планетарии будут организованы сеансы наблюдения в 22:30 мск, 00:00 мск и 01:30 мск. Пока прогноз погоды обнадеживает - говорят о небольшой облачности, что не страшно. Луна будет не высоко, всего 7 градусов над горизонтом в пике, но поскольку объект очень крупный, яркий, надеемся, что разглядеть все удастся хорошо", - рассказала ТАСС заведующая обсерваторией планетария Мария Смирнова.