Осадки и потепление прогнозируют синоптики в ближайшие 2 дня в регионах Центральной России

ТАСС, 15 июля. Потепление и дожди ожидаются в ближайшие двое суток в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), сообщается на сайтах областных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"После прохладной погоды, которая установилась в Орловской области в последние две недели, ожидается постепенное потепление. В ближайшие двое суток будет до плюс 23 днем и около плюс 14 градусов ночью. Из-за возвращения летней погоды возможны лесные пожары", - сказали ТАСС в региональном гидрометцентре.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Рослесхоза, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях прогнозируется средний класс пожарной опасности. В Калужской области, по прогнозам синоптиков, во вторник днем - плюс 21 градус, ночью - 14 тепла, в среду до плюс 24 градусов днем и около плюс 15 ночью.

В Тамбовскую область вновь вернулось тепло - во вторник температура воздуха днем составит плюс 26 градусов, без осадков, в среду - до плюс 28 градусов, ближе к вечеру Гидрометцентр региона обещает дождь. Во вторник и среду температурный фон в Ивановской области ожидается около нормы: ночью - около плюс 14, днем - от плюс 20 до 25. Подобный разброс дневной температуры обусловлен прогнозируемыми обильными дождями, временами с грозой, отметили синоптики. Дожди с грозами ожидаются во Владимирской области, температура воздуха будет держаться на уровне 24 градусов тепла днем и плюс 14 ночью, говорится на сайте ЦГМС региона.

Дожди принесут тепло

Как рассказал ТАСС руководитель Воронежского областного гидрометеоцентра Александр Сушков, в регионе со вторника ожидаются дожди, после которых в регион вернется лето. "Во вторник и среду через регион будет проходить южный циклон, который обычно несет тепло и влагу. Дожди приведут к тому, что синоптическая ситуация изменится, и у нас начнется потепление. Если сейчас ночью плюс 10, днем немногим более плюс 20, то уже к выходным у нас будет до плюс 26 днем и до плюс 14 ночью. По сути дела, лето возвратится", - сказал Сушков.

До плюс 26 градусов прогнозируют синоптики в Липецкой и Рязанской областях - днем до плюс 25, ночью от 10 до 15 градусов тепла, в среду пройдут дожди, местами ливни. По данным Костроского ЦГМС, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, днем местами гроза, ветер с порывами до 15 м/с, температура воздуха ночью - около плюс 10, днем до плюс 20 градусов. В Ярославской области в ближайшие два дня также ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, ночью температура опустится до плюс 13 градусов.

Небольшие дожди, по прогнозам синоптиков, ожидаются в ближайшие несколько дней в Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Тверской и Смоленской областях. От плюс 23 до плюс 26 градусов днем и до плюс 13 градусов прогреется воздух в Тульском, Курском и Белгородском регионах. В Тверской, Смоленской и Брянской областях прохладнее - от плюс 19 до плюс 22 градусов при незначительных порывах ветра.