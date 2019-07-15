Британские дайверы засняли медузу размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост. Ныряльщица Лиззи Дейли сделала фото медузы и выложила снимок в свой Twitter.
"Вчера в честь окончания "Недели дикого океана" мы ныряли в районе Фалмута и наткнулись на эту гигантскую бочковую медузу!" - написала Дейли.
Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! What a way to finish off this marine wildlife adventure! pic.twitter.com/NNwDelfWyV— Lizzie Daly (@LizzieRDaly) July 14, 2019
Как отмечает издание Mirror, бочковая медуза является самой крупной из тех, которые обитают в британских водах. Чаще всего они собираются вместе вблизи побережья летом или осенью.