Британские дайверы засняли медузу размером с человека

Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост. Ныряльщица Лиззи Дейли сделала фото медузы и выложила снимок в свой Twitter.

"Вчера в честь окончания "Недели дикого океана" мы ныряли в районе Фалмута и наткнулись на эту гигантскую бочковую медузу!" - написала Дейли.