Орловские власти не получали жалоб от объявивших о забастовке сотрудников скорой

ОРЕЛ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Орловской области не получали жалоб от сотрудников станции скорой медицинской помощи, объявивших итальянскую забастовку. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Как отмечается в сообщении, "ни в Департамент здравоохранения Орловской области, ни в бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Станция скорой медицинской помощи" решение о начале итальянской забастовки сотрудников учреждения не поступало".

"Правительство области не допустит срывов в работе учреждения, - заверили в пресс-службе. - Каких-либо жалоб, заявлений со стороны сотрудников бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области "Станция скорой медицинской помощи" в адрес руководителя Департамента здравоохранения Орловской области не поступало".

Ранее в понедельник председатель орловского отделения межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Дмитрий Серегин сообщил ТАСС, что фельдшеры скорой объявили о строгом соблюдении рабочих обязанностей и отказе от переработок. Основное их требование - повышение зарплаты и учет переработок при ее расчете.

Ситуация на станции скорой в Орле

После объединения в апреле 2019 года городской станции скорой помощи и станции на базе Плещеевской центральной районной больницы, увеличилась территория, которую должны обслуживать медики. К Орлу с населением в 315 тыс. человек прибавился Орловский район, где проживают 70 тыс.. Однако власти отмечают, что мониторинг вызовов станции позволяет сделать вывод о том, что нагрузка не увеличилась.

По данным властей, зарплата медиков скорой после реорганизации не уменьшилась и сейчас составляет 29,8 тыс. рублей. Ее рост возможен только в рамках действующего законодательства. Ранее Серегин говорил, что по закону зарплата среднего медицинского персонала должна соответствовать средней по региону, в Орловской области это порядка 25 тыс. рублей. Чтобы получить эти деньги, фельдшерам приходится работать не одну ставку, а 1,5 или 1,75 ставки. Вместо положенных 160 часов в месяц они работают 230 часов.

Прокуратура Орловской области провела проверку объединения городской и Плещеевской станций скорой помощи и выявила нарушения. Фельдшеры станции на базе Плещеевской ЦРБ лишились 25% надбавки к окладу за работу в сельской местности и льгот за то, что работать приходится в зоне поражения Чернобыльской АЭС. Свои проверки начали Росздравнадзор и трудовая инспекция Орловской области.