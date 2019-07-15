Шестилетний мальчик из Чечни вновь побил мировые рекорды по отжиманиям

ГРОЗНЫЙ 15 июля. /ТАСС/. Шестилетний Рахим Куриев из Чечни побил два мировых рекорда, отжавшись 4618 раз. Фиксация рекордов была проведена в студии ЧГТРК "Грозный" в присутствии главреда Книги рекордов России Станислава Коненко.

Осенью 2018 года шестилетний Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут и побил мировой рекорд. Однако достижение не было принято Книгой рекордов России из-за "незначительных замечаний". Затем мальчик повторил рекорд для комиссии, отжавшись от пола за один подход 3202 раза за 2 часа 30 минут.

"Сегодня Рахим Куриев побил два мировых рекорда. Рекорд "наибольшее количество отжиманий от пола за два часа в мире среди мальчиков 6 лет с результатом 4183 повторения" и второй рекорд - "наибольшее количество отжиманий от пола за один подход мальчиками шести лет с результатом 4618 повторений" объявляю официальной зафиксированным", - сказал Коненко.

Коненко отметил, что в Чечне за последний год зафиксировано больше всех мировых рекордов по сравнению с другими регионами России.

Ранее сообщалось, что шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии побил мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход - 4445 раз, и на большее их количество за два часа - 3720 раз. Фиксацию рекордов провел в понедельник главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрей Лобков на стометровой башне Согласия в Магасе.