В Белую книгу Петербурга внесли решение создать арт-парк вместо судебного квартала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Всемирный клуб петербуржцев включил решение о строительстве арт-парка на набережной Малой Невы вместо судебного квартала в Белую книгу Санкт-Петербурга, в которой перечислены объекты, созданные в соответствии с петербургскими традициями архитектуры, градостроительства и благоустройства. Об этом сообщила в понедельник председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Орлова на церемонии закрытия 28-го сезона клуба.

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы в центре Петербурга вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена врио губернатора Александром Бегловым 23 апреля и получила одобрение президента России Владимира Путина. Прогулочная зона напротив Государственного Эрмитажа и стрелки Васильевского острова займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости.

"Такое решение достойно уважения петербуржцев - перенести "всемогущий" судебный квартал. На экспертном совете мы внесли его в Белую книгу", - сказала Орлова ТАСС после церемонии.

Она отметила, что впервые клуб признает градостроительным успехом не объект, а решение. Как рассказала Орлова, диплом о том, что это решение внесено в Белую книгу петербуржцев, уже оформлен, его вручат врио губернатора Александру Беглову.

Всемирный клуб петербуржцев позиционирует себя как "объединение людей, понимающих уникальное значение Санкт-Петербурга для страны, Европы и мира". Он создан для возрождения Санкт-Петербурга как духовного, интеллектуального, научного и культурного центра. Первым президентом клуба был профессор Санкт-Петербургского университета Никита Толстой, сейчас объединение возглавляет генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Клуб организовал общественную систему оценки успехов и неудач в области градостроительства и архитектуры, для этого он завел Белую, Красную и Черную книги, которые постоянно пополняются. Градостроительные достижения последних лет вносят в Белую книгу, здания, не соответствующие духу и традициям Петербурга, грубые нарушения, ошибки и неудачи - в Черную книгу, а предостережения о возможных утратах и необоснованных решениях - в Красную книгу. Решения Клуба петербуржцев не влекут за собой никаких обязательств и взысканий, однако считаются авторитетным мнением профессионального сообщества, которое может повлиять на градостроительную политику в Санкт-Петербурге.