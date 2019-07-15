В РФ готовится к испытаниям отечественный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Клинические испытания российского лекарственного препарата нового поколения для лечения аутоиммунных заболеваний запланированы на осень 2019 года. Препарат показал высокую эффективность и безопасность в ходе доклинических испытаний на мелких лабораторных животных и приматах, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

По данным пресс-службы, новый отечественный препарат обладает рядом серьезных преимуществ.

"Он обеспечивает не только облегчение системной воспалительной реакции, но устраняет первопричину заболевания на длительный срок, - говорится в сообщении. - Успешные доклинические испытания препарата позволили подключить к разработке опытных партий одного из отечественных производителей инновационных лекарственных средств, что даст возможность быстро приступить к проведению его клинических исследований и впоследствии в кратчайшие сроки приступить к его выпуску после государственной регистрации. Клинические испытания первой фазы запланированы на осень 2019 года".

Как пояснила министр здравоохранения Вероника Скворцова, чьи слова приводит пресс-служба, коллектив Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова под руководством ученого и академика РАН Сергея Лукьянова и доктора биологических наук Дмитрия Чудакова создал уникальный, не имеющий аналогов в мире препарат для лечения болезни Бехтерева (хроническое поражение суставов) и псориатического артрита. По ее словам, разработка "адресно действует только на патологический клон клеток иммунной системы, в который входят клетки, являющиеся причиной аутоиммунного поражения, при этом значимо не угнетая общий иммунный фон".

Доклинические испытания показали, что препарат останавливает прогрессирование заболевания у животных, а также приводит к регрессу процессов разрушения суставов. Препарат не снижает общий иммунный фон и не провоцирует развитие туберкулеза и других осложнений, отмечается в пресс-службе. Ожидается, что пациенту будет достаточно применять препарат один раз в три-пять лет, в то время, когда существующие сегодня лекарства нужно применять каждую неделю или месяц.

"Полученные данные позволят уже в этом году перейти к клиническим испытаниям лекарственного препарата, и, если его эффективность подтвердится у пациентов, то это будет прорыв мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения. Лекарство станет спасением для миллионов людей, страдающих болезнью Бехтерева и псориатическим артритом (сегодня в мире нуждаются в таком лечении от 10 до 15 млн человек). Учеными РНИМУ имени Пирогова поданы заявки на патенты, в том числе на международные, закрепляющие приоритет Российской Федерации", - добавила Скворцова.

Об аутоимунных заболеваниях

Аутоиммунные заболевания - это группа болезней, при которых под действием собственной иммунной системы происходит сначала нарушение работы органов и тканей, а затем и их разрушение. Они поражают все органы и ткани и наблюдаются врачами всех специальностей - от дерматологов до психиатров.

Инсулинозависимый сахарный диабет, ревматоидный артрит, базедова болезнь, некоторые формы анемии, гепатита, эпилепсии, аутизма и паркинсонизма являются аутоиммунными и происходят от избыточной активности иммунной системы по отношению к собственным клеткам организма.