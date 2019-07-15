СК: среди лиц с особым статусом, привлекаемых за коррупцию, следователи на втором месте

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России с момента своего создания в 2011 году привлек к ответственности за коррупцию свыше 5 тыс. лиц с особым правовым статусом. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"С момента образования нашего ведомства, то есть с 2011 года по настоящее время в качестве обвиняемых по направленным в суд уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности следователями привлечено свыше 5 тыс. лиц (5038), обладающих особым правовым статусом", - рассказал Бастрыкин.

"В их числе свыше 3 тыс. депутатов органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 94 депутата законодательных органов субъектов РФ, 35 судей, 119 прокурорских работников, 516 адвокатов, 604 следователя различных ведомств, в том числе 122 - Следственного комитета", - привел он данные о работе СК за восемь с лишним лет.

По его словам, всего с 2011 года следователями СК было направлено в суд почти 80 тыс. уголовных дел о коррупции.