Reuters: суд в США снизил втрое компенсацию заболевшему раком из-за гербицида Bayer

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) в понедельник снизил с $80 млн до $25,27 млн сумму компенсации, которую германскому концерну Bayer надлежит выплатить американцу Эдвину Хардеману, заболевшему раком, предположительно, из-за контакта с гербицидом Roundup. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, судья Винс Чабриа в целом поддержал решение жюри присяжных удовлетворить требования истца и назначить ему компенсацию. Однако Чабриа счел первоначально определенную сумму компенсационных "недопустимой с конституционной точки зрения" и распорядился снизить ее, пояснило агентство.

Bayer купил в прошлом году компанию Monsanto за $63 млрд.

Всего в США против Monsanto и Bayer поданы сотни исков. Компании обвиняются в намеренном утаивании информации о канцерогенности гербицида Roundup, также известного как глифосат. Гербицидом называют химическое вещество, которое используется для уничтожения растительности. В Bayer отвергают данные утверждения, заявляя, что многочисленные исследования не подтверждают опасность глифосата для здоровья человека.

В сентябре 2018 года Агентство по охране окружающей среды США после долгих исследований пришло к выводу, что глифосат, широко использующийся в сельском хозяйстве во всем мире, не вызывает раковых заболеваний. При этом Международное агентство по изучению рака, входящее в структуру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году классифицировало глифосат как вещество, которое может, вероятно, оказывать канцерогенное воздействие на человека.