Музеи Крыма ждут от суда в Амстердаме возвращения коллекции скифского золота

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Музеи Крыма рассчитывают на справедливое решение суда в Амстердаме и возвращение в регион коллекции скифского золота, права на которую заявили РФ и Украина, поскольку эти артефакты были найдены на полуострове и являются частью его истории. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразили представители музейного сообщества региона.

Во вторник апелляционный суд Амстердама должен вынести решение по делу о скифском золоте. Коллекция, вокруг которой развернулась судебная тяжба, состоит из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью свыше €1 млн. В числе музеев, чьи экспонаты сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический".

"Мы надеемся на справедливое решение суда в Амстердаме, благодаря которому коллекция скифского золота вернулась бы в Крым. Эти артефакты должны вернуться в наши музеи", - сказал ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Директор музея истории и культуры крымских татар (Ханский дворец) Мерьем Сейтумерова называет экспонаты "достоянием народа" и "крымской историей" и также подчеркивает, что они должны вернуться на полуостров. "Мы не можем говорить, что там наиболее ценно - там ценное все. И мы ждем возвращения наших ценностей, поэтому границы государств не имеют в этом случае никакого значения. Это история, ее надо вернуть сюда, в Крым", - сказала она ТАСС.

Первый заместитель главы крымского парламента Ефим Фикс считает, что вынесение вердикта судом Амстердама может стать тестом на демократию. "Если на Западе работают демократические институты и европейские страны привержены к демократическим ценностям, гарантируют справедливость закона, то они должны принять однозначное решение - скифское золото должно вернуться в Крым, откуда оно было направлено в Амстердам", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Музеи Крыма в 2014 году отправили экспонаты на выставку в Амстердам. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей, и сейчас вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.