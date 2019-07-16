ВЦИОМ: только треть молодых россиян ест рыбу не реже раза в неделю

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Около трети молодых россиян едят рыбу по крайней мере раз в неделю, притом что среди взрослых жителей страны доля активных потребителей рыбы составляет почти две трети. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Уровень потребления достаточно высокий - минимум раз в месяц рыбу потребляют 69% опрошенных (среди аудитории 18+ доля составляет 81%), а рыбные продукты - 82%. Необходимо отметить, что активных потребителей (не менее раза в неделю) рыбы среди молодой аудитории всего 31%, это почти в два раза меньше, чем среди всех жителей России старше 18 лет (64%)", - отмечается в исследовании.

При этом 15% молодежи совсем не едят рыбу или рыбные блюда, тогда как среди всего населения страны старше 18 лет этот показатель составляет всего 2%.

Наибольшей популярностью пользуются сельдь, скумбрия и горбуша (их едят от 26% до 28% опрошенных), а также минтай и семга (по 21%). Охотнее всего молодые люди в России едят суши и роллы (37%), а также сушеную или вяленую рыбу (29%).

Почти половина опрошенных воспринимают рыбу как необходимый элемент правильного питания, а также отмечают ее пользу для здоровья, и 84% молодежи признают необходимость есть рыбу как минимум раз в неделю.

"Несмотря на то, что молодежь в целом высоко оценивает свои навыки приготовления рыбы, представители этой целевой аудитории отдают предпочтение готовой продукции (32%) либо филе или стейкам (26%). Иными словами, молодежь стремится сократить время на приготовление рыбы", - говорится в исследовании.

Исследования показали, что целевая аудитория в возрасте от 18 до 24 лет в целом придерживается разнообразного питания. В рацион молодежи входят овощи, мясо, макаронные изделия, молочная продукция и крупы, яйца, сладости и другое. При выборе блюд в местах общественного питания, предпочтение отдается мясу (53%). Юноши выбирают мясные продукты чаще, чем девушки (68% против 38%). Морепродукты же, наоборот, чаще предпочитают девушки (16% против 4%).

Об исследовании

Опрос был проведен 2-4 июля 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Метод опроса - телефонное формализованное интервью по случайной выборке номеров объемом 800 респондентов.

"Сегодня мы видим, что потребление рыбы среди молодежи находится на достаточно высоком уровне, а основной причиной отказа от потребления являются индивидуальные предпочтения, а не отсутствие яркой упаковки, рекламных кампаний или же стоимость продукции. Все это говорит о том, что молодежь не потерянное поколение для рыбного рынка, с этой аудиторией можно и нужно работать, в частности за счет различного рода маркетинговых инструментов, в особенности благодаря масштабным мероприятиям и фестивалям, а также работе с социальными сетями и блогерским сообществом", - прокомментировал ТАСС результаты исследования президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.