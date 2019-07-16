Роструд: порядка 76% россиян считают эффективным переобучение людей старшего возраста

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 76% опрошенных россиян считают переобучение людей старшего возраста эффективным, а более 81% сообщили о готовности пройти переобучение по достижении предпенсионного возраста. Таковы результата опроса Роструда на портале ведомства "Работа в России", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как отметили большинство участников опроса (68,5%), переобучение - это возможность получить новые навыки, освоить новую профессию. Тем не менее 31% полагает, что переобучение является вынужденной мерой, а более 18% опрошенных сообщили, что не стали бы переучиваться по достижении предпенсионного возраста, поскольку считают, что в зрелом возрасте это делать уже поздно.

Согласно результатам опроса, главным фактором при выборе направления для переобучения для более половины респондентов (54,7%) является возможность дальнейшего трудоустройства. Больше четверти (27,9%) отметили, что это призвание или интерес к определенному виду деятельности, а 17% сообщили, что на выбор направления влияет уровень престижа и дохода выбираемой специальности.

При этом самыми популярным при выборе направлений для переобучения являются финансы (12%), рабочие специальности (11,7%), сфера продаж и услуг (9%), юриспруденция (8,6%), образование (8,2%), строительство (6,8%), медицина (6,6%), транспорт (6,5%). Из числа причин, которые могут помешать переобучиться, более 40% опрошенных отметили невозможность совмещения с основной работой, 17,6% не знают, какую специальность хотели бы получать, 11,8% боятся, что им не удастся добиться успеха в новой сфере, а 3,6% респондентов сообщили, что нарабатывать новые навыки им может помешать банальная лень или отсутствие желания начинать все заново.

Программы по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста разработаны и утверждены во всех субъектах РФ в рамках федерального проекта "Старшее поколение". "На сегодняшний день заключены контракты на переобучение около 33 тыс. граждан предпенсионного возраста. Больше 22 тыс. человек уже находятся в процессе обучения, а часть из них закончила обучение", - рассказал ТАСС заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Он отметил, что в числе регионов, которые активно начали реализацию мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста, можно выделить Ростовскую, Саратовскую, Пензенскую, Тамбовскую, Свердловскую области, Ставропольский, Краснодарский и Красноярский края, Башкортостан и Татарстан.

Опрос проводился среди пользователей портала Роструда "Работа в России" с 21 июня по 11 июля 2019 года по всей территории РФ. В опросе приняло участие 9388 человек.

Мероприятия по переобучению

Переобучение граждан старшего возраста является одним из основных мероприятий федерального проекта "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография". Министр труда и социальной защиты Максим Топилин ранее сообщал, что всего в этом году должны переобучиться 75 тыс. граждан предпенсионного возраста. По его словам, на эти цели из федерального бюджета выделили 5 млрд рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - Топилин.