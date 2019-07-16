Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов. Об этом говорится в сообщении организации.

Сравнительные испытания проводятся в ведущих европейских лабораториях, названия которых не озвучиваются во избежание возможного давления со стороны производителей, а также влияния на результаты. Нынешнее исследование антивирусов проводилось в течение 2018 года, в ходе него были отобраны 35 программ 19 производителей (как платные, так и бесплатные версии): 10 из них - для оперативной системы iOS, 25 - для Windows. Все антивирусы проверялись по 365 показателям качества и безопасности по трем категориям: эффективность защиты от вредоносных программ (65% от общей оценки), удобство использования (25% от общей оценки) и потребление ресурсов (10% от общей оценки). Как пояснили в Роскачестве, каждый продукт с помощью лабораторных инструментов исследовался на способность бороться с различными видами вирусов, червей и троянскими программами (Trojan-Banker, Trojan-PSW, Trojan-Ransom, Trojan-Spy, Trojan-Downloader).

Программа испытаний включала открытие ссылок, ведущих на вредоносные сайты, в том числе фишинговые (режим "безопасный просмотр страниц отключен"), подключение флеш-накопителя с вредоносными программами (180 программ - для Windows, 120 - для macOS) и их запуск, а также попытки установки программ-вымогателей (771 программа). Нововведением исследования этого года стал тест на пользовательское решение, так как некоторые антивирусные программы перекладывают ответственность за открытие ссылок или запуск неизвестных программ на пользователя. Цель тестирования в режиме "по требованию" заключалась в том, чтобы оценить, сколько вредоносных программ из 10000 - для Windows и 100 - для Android, 5 - для macOS) будет обнаружено антивирусом в автономном режиме, в сети и во время исполнения (открытия файлов). Кроме того, цифровые продукты исследовались на ложные срабатывания, а также на способность блокировать фишинговые сайты (200 ссылок).

Помимо этого, эксперты исследовали удобство использования антивирусных программ, а именно, насколько легко обычному пользователю будет разобраться в настройках и интерфейсе. Проверка на объем потребляемых ресурсов включала в себя скорость работы компьютера, требуемый объем оперативной памяти и необходимое для антивируса место на жестком диске.

Согласно результатам испытаний, как сообщили в Роскачестве, лучшими антивирусами для программного обеспечения Windows стали Bitdefender Internet Security, ставший победителем в способности защищать компьютер от вредоносных программ, ESET Internet Security (хорошо защищает компьютер, один их самых удобных в использовании) и бесплатная версия программы, занявшей первое место, антивирус Bitdefender Antivirus Free Edition, который защищает компьютер почти также хорошо, однако имеет урезанное количество функций. На четвертом месте оказался антивирус Norton Security Deluxe, на пятом - Avast Free Antivirus, который, согласно данным Роскачества, менее удобен, чем четыре предыдущих, но при этом хорошо защищает компьютер и потребляет мало ресурсов. Места с 6-го по 10-е распределились между Trend Micro Internet Security, Avast Internet Security, F-Secure SAFE, AVG Antivirus Free и AVG Internet Security. Установленная по умолчанию программа Windows улучшила свои показатели в сравнении с результатами аналогичных испытаний прошлого года, достойно показав себя в тесте защиты от угроз из интернета и остановив все вирусы-вымогатели, добавили в Роскачестве.

Лучшим антивирусом для системы macOS был признан ESET Cyber Security Pro. Второе место занял Kaspersky Internet Security, который лучше всех защищает компьютер, удобен, но потребляет довольно много ресурсов. На третьем месте расположился Bitdefender Antivirus for Mac, затем идут G Data Antivirus for Mac и Norton Security Deluxe.

Что касается встроенной защиты от вирусов macOS, то она оказалась на последнем месте рейтинга и в ходе исследований не оставила почти ни одного вируса.