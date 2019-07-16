Хайнань упростит прохождение таможни для иностранцев за счет "умных" технологий

ХАЙКОУ /Китай/, 16 июля. /ТАСС/. Главный таможенный пункт Хайнаня город Хайкоу максимально сократит время и упростит процедуры прохождения границы посещающими остров иностранцами. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", для этого власти намерены активно внедрять "умные" технологии - высокоавтоматизированное оборудование с применением новейших компьютерных разработок.

По его данным, соответствующие шаги уже предпринимаются в соответствии с распоряжением Министерства общественной безопасности КНР об упрощении формальностей и проверок при пересечении границы.

"Это новые меры в соответствии с политикой безвизового режима, проводимой администрацией острова, - рассказал глава пропускного пункта Хайкоу Ли Сюээнь. - Одновременно расширяется и список официальных целей для въезда, позволяющий гражданам других государств приехать на Хайнань без оформления визы. Речь идет о деловых поездках, визитах, включая посещения родственников, прохождении курса лечения, ознакомлении с выставками, участии в спортивных мероприятиях".

Как отметил чиновник, безвизовый въезд в курортную провинцию возможен как в индивидуальном порядке, так и через приглашающие организации. Ли Сюээнь уточнил, что особыми привилегиями будут пользоваться владельцы яхт и их пассажиры.

Хайнань установил безвизовый въезд для граждан 59 государств, посещающих курортную провинцию как для отдыха, так и по работе. Таким образом власти надеются ускорить развитие самой крупной в КНР экспериментальной зоны свободной торговли, на территории которой создаются современные медицинский и научный кластеры.