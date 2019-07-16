Туристка из Германии трое суток жила без припасов в землянке в сибирской тайге

ЧИТА, 16 июля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Туристка из Германии, байдарка которой перевернулась во время сплава по горной реке Чара в труднодоступном Каларском районе на севере Забайкальского края, оставшись без припасов, трое суток жила в тайге в вырытой под деревом землянке. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС рассказала сама путешественница.

13 июля стало известно, что жители Каларского района спасли туристку из Германии, которая в одиночку сплавлялась по реке, а после того как ее лодка перевернулась, три дня прожила в тайге. Как рассказал тогда ТАСС глава района Павел Романов, женщину случайно нашли охотники и рыбаки.

"Мне больше 50 лет, из которых почти 30 лет я занимаюсь сплавами в основном на спортивных катамаранах по рекам до шестой категории сложности. Чаще всего я сплавляюсь по рекам в России, и раньше уже совершала одиночные маршруты по рекам Витим и Калар в Забайкалье. До сих пор у меня не было ни одной аварии", - сказала туристка Виктория, свою фамилию женщина, которая работает школьным учителем, попросила не называть по личным обстоятельствам.

Свой очередной соло-маршрут путешественница начала от эвенкийского села Чапо-Олого, которое находится в 50 км от железнодорожной станции Чара. Ей предстояло пройти по воде 900 км до города Олекминск в Якутии, куда она собиралась добраться к 7 августа. "Свой маршрут, как и положено, я зарегистрировала в поисково-спасательном отряде Каларского района и в МЧС Якутии", - подчеркнула она.

Авария произошла на 154 км маршрута, при прохождении Торского каскада порогов - самого сложного препятствия на реке Чара. "На последнем пороге, когда я уже начала думать о предстоящем отдыхе на спокойной воде, моя байдарка попала в мощный обратный слив, так называемую "бочку", и перевернулась. Сама я не пострадала, но мне не удалось вытащить на берег лодку с едой, одеждой, снаряжением, деньгами и документами. Я выбралась на песчаную отмель и под проливным дождем, чтобы не замерзнуть, стала рыть нору под корнями поваленного дерева", - сказала Виктория.

Туристка уточнила, что из всех вещей на ней были только промокший неопреновый костюм, спасательный жилет, перчатки, ветрозащитная куртка и шлем. "Еще была зажигалка, но она отсырела и заработала лишь на третьи сутки, когда закончился дождь", - уточнила Виктория. Берег, на который удалось выбраться немке, окружали 400-метровые скалы, взбираться по сыпным склонам которых в дождь и туман было опасно.

Двигаться, чтобы выжить

"Я понимала, что если перестану двигаться, то могу переохладиться, заболеть, получить воспаление легких. И хотя больше всего хотелось свернуться калачиком, я внутренне ругала себя и заставляла что-то делать. Сначала я рыла нору, в которой жила, потом закрывала ее сверху ветками наподобие шалаша. Потом я целый день выкладывала на песчаной косе двухметровую надпись "S.O.S" из валунов, которые вытаскивала из русла реки", - рассказала путешественница.

По ее словам, главной трудностью было психологическое преодоление. "А вот чувства страха не было, наверное, потому что я все силы направила на то, чтобы постоянно двигаться", - отметила Виктория. Трудностей добавляли холод, дождь и гнус - многочисленные оводы, комары и мошка.

"Воду я пила из реки и, как ни странно, не испытывала голода. Оказалось, что в такой экстремальной ситуации это было неважно", - рассказала она.

На третьи сутки после крушения выглянуло солнце, у Виктории заработала зажигалка, она смогла разжечь большой костер и просушить на нем свою одежду. В тот же день ее случайно увидели и подобрали местные жители - геолог Дмитрий Вояковский и сотрудник МЧС Альберт Ерохин, проплывавшие мимо на моторном рафте. Они возвращали в поселок Чара после отдыха в тайге.

Для будущих путешественников

Еще полтора суток Виктория добиралась до поселка Чара, где ее приняли под опеку глава Каларского района Павел Романов и сотрудница МЧС Ксения Евдокимова. Они обеспечили женщину жильем и всем необходимым. Она связалась с родственниками, которые отправили ей деньги, обратилась в генеральное консульство Германии в Новосибирске и теперь ждет оттуда документы, чтобы улететь из Забайкалья.

"К сожалению, в Чаре мне бросилась в глаза несовременная техника, которой оснащен поисково-спасательный отряд Каларского района. У спасателей нет необходимых для прохождения речных порогов моторафтов. Спасение людей - а здесь часто путешествуют туристы не только из регионов России, но и из других стран - возможно только с воздуха, а это влечет как и большие расходы, так и зависимость от погоды и рельефа: в дождливый или туманный день вертолет не может вылететь, а на многих участках - сесть", - посетовала Виктория.

Она отметила, что хотела бы обратить внимание на эту техническую необеспеченность ради будущих туристов, которые могут попасть в аналогичные ситуации. "Мне повезло так, как может повезти далеко не каждому. И я бы очень хотела, чтобы та история, в которую я попала, помогла обратить внимание на нужды спасателей и переоснастить поисково-спасательный отряд Каларского района. Это важно для того, чтобы те, кто будут сплавляться по рекам на севере Забайкалья, знали - если случится беда, помощь обязательно придет", - заключила туристка.