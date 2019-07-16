Осужденную в США за похищение своих детей россиянку временно перевели в тюрьму Оклахомы

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Осужденная в США за похищение собственных детей Богдана Осипова уже две недели перемещается по американским тюрьмам на пути к месту, где она будет отбывать наказание. 2 июля россиянку вывезли из тюрьмы Левенворса (штат Канзас) в центр предварительного заключения города Лас-Вегас (штат Невада), а 15 июля Осипову доставили в окружную тюрьму Grady County города Чикаша (штат Оклахома). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник подруга россиянки Надежда Никонорова.

"Дана написала мне, что в воскресенье в 11 вечера ее вывезли из Лас-Вегаса и в понедельник перевели в Оклахому", - сказала Никонорова. Она предоставила корреспонденту ТАСС текст послания Богданы.

Грязь, пауки и мусор

"Меня вчера ночью опять по всей Америке возили, - пишет Осипова. - Вот недавно поместили... в такое болото, я плачу: все в грязи, пауках, мусор везде, вода [на вкус] тиной отдает, думаю, скончаюсь скоро - вероятно, это их цель <...> Сейчас я нахожусь в центре заключения Grady County в Оклахоме".

Богдана пожаловалась, что в этом учреждении все предоставляют за отдельную плату, даже еду себе заключенные заказывают через интернет-ресурс. "Я на последнем издыхании... даже [таблетки] тайленол от боли в спине не дают - покупать надо... это бесчеловечно, как минимум, - отметила она в письме. - Пожалуйста, передай маме, куда меня занесло".

Богдана также поговорила с подругой и по видеосвязи, которую Никонорова оплатила отдельно.

Как ожидается, с остановками в разных учреждениях Осипову переводят в федеральное исправительное учреждение Данбери (штат Коннектикут) - именно так при вынесении приговора распорядился федеральный суд. Город Данбери, где находится тюрьма, расположен менее чем в 100 км от Нью-Йорка. В этом же исправительном учреждении отбывает наказание еще один гражданин РФ - осужденный за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков летчик Константин Ярошенко.

Данбери - федеральная тюрьма, открытая еще в 1940 году, в которой содержатся более 1 тыс. заключенных.

Наказание для многодетной матери

6 июня 38-летняя Богдана Осипова судом города Уичито (Канзас) была приговорена к семи годам тюремного заключения за статью "Похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба". Как ожидается, в заключении она проведет порядка пяти лет, поскольку уже провела под стражей почти два года, в течение которых ожидала вынесения приговора. Еще три года после освобождения россиянка будет находиться под полицейским надзором без права выезда из страны. Она также должна способствовать возвращению из России в США двух своих дочерей, совместных детей с американским гражданином Брайаном Мобли, говорится в приговоре судьи.

Адвокаты осужденной уже подали апелляционную жалобу на приговор, сама апелляция поступит в течение 40 дней после завершения расшифровки выступлений участников всего судебного процесса. Защита россиянки намерена оспорить приговор, касающийся обвинений в вымогательстве, которые составили основной срок наказания. Дело в том, что за похищение родителем собственных детей законом предусматривается не более трех лет тюремного заключения, остальной срок был добавлен за счет пунктов статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей".

В МИД РФ заявили, что приговор россиянке является несправедливым и представляет собой правовой произвол. "Фактически Осипова находится в американской тюрьме на положении заложника. Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Осипову", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она считает, что в данном случает речь идет о заведомой предвзятости к гражданам России со стороны правосудия США, где последнее время стал часто применим принцип "русская - значит виновна".

Пользователи интернета продолжают собирают подписи к петиции в поддержку Богданы Осиповой с просьбой обратить внимание на несправедливый приговор суда, нарушение прав человека, допущенное во время содержания россиянки под стражей. В настоящее время петицию подписали более 20 тыс. человек.

О деле Осиповой

У 38-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, также несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.