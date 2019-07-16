Обнаруженную в реке на Алтае урну с прахом ветерана перезахоронят

БАРНАУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Перезахоронением праха ветерана Великой Отечественной войны, найденного в урне в реке Чумыш в Тальменском районе Алтайского края, займутся ветеранские организации региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Планируется, что организации ветеранов региона займутся перезахоронением праха. Сын и вдова ветерана, которых нашли, проживают в Новосибирске. Они сказали, что уже попрощались [с ветераном] и [заниматься перезахоронением] не будут", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя ГУ МВД, родственники не смогли внятно объяснить, как урна с прахом попала в реку. Планируется, что представители местных ветеранских организаций заберут урну, которая сейчас находится в отделе полиции в селе Тальменка, официально оформят необходимые бумаги и займутся перезахоронением.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального отделения "Единой России", которое подключилось к ситуации, удалось выяснить, что последней воле ветерана было, чтобы его похоронили на его родине в селе Сорокино. "Сейчас занимаемся вопросом, чтобы захоронение прошло с воинским почестями - подключили военкомат, решается вопрос, чтобы был последующий уход за могилой. <...> Подключились Союз ветеранов боевых действий, Союз ветеранов Афганистана, волонтерские молодежные организации. Необходимо документально оформить все моменты с захоронением", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына выловили отдыхающие в реке Чумыш. Урна была повреждена, но прах в ней остался. Выяснилось, что ветеран проживал в Заринске Алтайского края. Полиция выясняет, как урна попала в реку.

Евгений Федорович Доильницын родился 23 января 1918 года. Он участвовал в боях на Юго-Западном, Воронежском, Брянском фронтах, в боях за освобождение Киева, был участником Курской битвы, воевал на Первом Украинском фронте, участвовал в форсировании Десны, Днепра, в декабре 1943 года получил тяжелое ранение, весной 1945 года был направлен на Дальний Восток, в сентябре 1946 года был уволен в запас в звании лейтенанта. Он был награжден Орденом Отечественной войны первой степени, Красной Звездой, медалями "За оборону Киева", "За победу над Германией", "За победу над Японией", "Ветеран труда", знаком "Отличный артиллерист". После войны он руководил термобригадой на заводе, работал в химико-металлургическом институте научным сотрудником Западносибирского филиала Академии наук СССР, имел звание кандидата технических наук. Умер 10 ноября 2018 года.