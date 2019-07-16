Мутко поручил местным властям решить вопрос отвода воды в школе в Нижнеудинске

"Нужно внимательно все посмотреть, как это [воду] отвести, может канал прорыть", - сказал он.

НИЖНЕУДИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко поручил муниципальным и региональным властям Иркутской области решить вопрос по отводу паводковой и дождевой воды с территории школы № 10 на улице Красная в Нижнеудинске, которая до сих пор остается подтопленной. Соответствующее поручение Мутко дал на встрече с местными жителями во вторник.

По словам вице-премьера, подрядная организация, которая сейчас ведет сезонный ремонт школы, могла бы взять на себя и работу по благоустройству территории.

Ранее во вторник Мутко также поручил региональным и муниципальным властям до конца дня найти решение вопроса откачки воды с улицы Победы в Нижнеудинске и проработать дальнейшую судьбу домов на этой улице.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

По данным на утро вторника, подтопленными остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлечены почти 3,8 тыс. человек.