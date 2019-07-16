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Греция возглавила рейтинг "лучших островов Европы" по версии Travel + Leisure

Первое место занял остров Милос. Там есть горячие источники и пляжи, кроме того, на острове в 1820 году обнаружили статую Венеры Милосской

АФИНЫ, 16 июля. /ТАСС/. Греция лидирует в категории "лучшие острова Европы" по версии американского журнала путешествий Travel + Leisure. Лучшим европейским островом в 2019 году (Best Island of Europe in 2019) читатели издания признали Милос.

На этом вулканическом острове есть причудливые скальные формации, горячие источники и пляжи. "Читателям американского журнала больше всего понравились на Милосе мощеные улицы, исторические памятники и ослепительно белые пляжи с видом на бирюзовые воды", - написала о рейтинге Travel + Leisure греческая газета Naftemporiki. Остров также известен статуей Венеры Милосской, найденной там местным крестьянином в 1820 году и увезенной на французском военном корабле - по ходатайству французского посла в Константинополе. Сейчас это одна из главных достопримечательностей Лувра.

В топ-15 Европы читатели Travel + Leisure внесли еще три греческих острова - Крит (второе место), Парос (четвертое) и Санторин (пятое). Греческие острова включены читателями Travel + Leisure в список наиболее популярных и в еще одной номинации "Лучшие острова в мире" (Best Islands in the World). В нем Милос занимает четвертое место, Крит - седьмое, Парос - 11-е и Санторин - 14-е.

В целом в список лучших 15 островов Европы, согласно рейтингу читателей журнала, вошли Милос (Греция), Крит (Греция), Азорские острова (Португалия), Парос (Греция), Санторин (Греция), Сицилия (Италия), Хвар и Далматинские острова (Хорватия), Мадейра (Португалия), Сардиния (Италия), Липарские (Эолийские) острова (Италия), Искья (Италия), Мальорка (Испания), остров Скай и Гебридские острова (Шотландия), Мальта, Оркнейские острова (Шотландия).

Что касается номинации "Лучшие острова в мире", то предпочтения читателей журнала распределились следующим образом: Шри-Ланка, Палаван (Филиппины), Бали (Индонезия), Милос (Греция), Мальдивы, Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании), Крит (Греция), Кейп-Бретон и полуостров Новая Шотландия (Канада), Ко Ланта (Таиланд), Азорские острова (Португалия), Парос (Греция), острова Фиджи (Республика Фиджи), Галапагосские острова (Эквадор), Санторин (Греция), Мауи (штат Гавайи, США).

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