{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова выступит на заседании Совфеда 23 июля с докладом о работе за 2018 год

При этом основные положения доклада планируется также заслушать в рамках заседания комитета по конституционному законодательству 22 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на ближайшем пленарном заседании Совета Федерации расскажет сенаторам о проделанной работе за прошлый год. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Татьяна Москалькова выступит в ходе заседания Совета Федерации 23 июля с докладом о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год", - сообщил Клишас.

Он добавил, что основные положения доклада планируется предварительно заслушать в рамках заседания комитета 22 июля.

Сенатор напомнил, что доклад омбудсмена представляется в палате ежегодно. Также он отметил "высокий уровень взаимодействия Совета Федерации с уполномоченным по правам человека".

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичМоскалькова, Татьяна Николаевна
Туристы из Китая впервые примут участие в фестивале экстремальных видов спорта в Крыму
Мероприятие проходит в западной части Крымского полуострова в селе Оленевка
Читать полностью