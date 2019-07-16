Москалькова выступит на заседании Совфеда 23 июля с докладом о работе за 2018 год

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на ближайшем пленарном заседании Совета Федерации расскажет сенаторам о проделанной работе за прошлый год. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Татьяна Москалькова выступит в ходе заседания Совета Федерации 23 июля с докладом о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год", - сообщил Клишас.

Он добавил, что основные положения доклада планируется предварительно заслушать в рамках заседания комитета 22 июля.

Сенатор напомнил, что доклад омбудсмена представляется в палате ежегодно. Также он отметил "высокий уровень взаимодействия Совета Федерации с уполномоченным по правам человека".