Туристы из Китая впервые примут участие в фестивале экстремальных видов спорта в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Представители Китайской народной республики (КНР) впервые примут участие в фестивале экстремальных видов спорта "Экстрим Крым 2019", который открылся в западной части Крымского полуострова в селе Оленевка, сообщил во вторник ТАСС один из организаторов фестиваля, глава правления федерации экстремальных видов спорта Крыма Константин Выдыш.

"Фестиваль стартовал. Самое удивительное, что впервые в нем примут участие представители из КНР. Это новое. Также много будет участников из стран Евросоюза", - отметил он.

По словам Выдыша, еще до начала работы фестиваля предварительную регистрацию на него прошли более 5 тыс. человек из 18 стран мира, в том числе из Бельгии, Франции, Германии, Эстонии, США, стран Латинской Америки. Собеседник агентства отметил, что туристов из зарубежных стран не пугают санкции, они приезжают в Крым пообщаться со своими коллегами и активно отдохнуть. Для этого на территории фестиваля созданы все условия.

Ранее глава министерства образования республики Наталья Гончарова сообщала, что на фестивале экстремальных видов спорта ожидается не менее 14 тыс. участников, в том числе 10 тыс. человек из других субъектов РФ.

Фестиваль проводится для популяризации туристического потенциала полуострова, привлечения к занятию экстремальными видами спорта, формирования имиджа Крыма как субъекта с динамично развивающимся событийным туризмом. Целевой аудиторией фестиваля, который проходит в шестой раз, являются молодые люди в возрасте до 30 лет, в том числе студенты, молодые семьи, участники спортивных и патриотических клубов. Гостям фестиваля представится возможность освоить кайтбординг, виндсерфинг, яхтинг, SUP-серфинг, каякинг и другие водные виды спорта. По данным Федерального агентства по туризму, фестиваль признан лучшим проектом событийного туризма в России за 2017 год, в 2018 году его посетило около 50 тыс. человек из 15 стран мира.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.