Минтруд разъяснил правила переноса выходных в 2020 году

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Поскольку несколько выходных дней в 2020 году совпадают с праздничными, суббота 4 января и воскресенье 5 января, являющиеся выходными, перенесены на понедельник 4 мая и вторник 5 мая. Порядок переноса закреплен в соответствующем постановлении Минтруда, которое будет рассмотрено на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве (РТК), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, закреплен следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)", - рассказали в Минтруде.

В пресс-службе отметили, что подготовленное Минтрудом постановление о закреплении переноса "подлежит обязательному рассмотрению" на заседании РТК и одобрению сторонами социального партнерства - работодателями и профсоюзами.

В Минтруде напомнили, что правила переноса установлены в законодательстве - в статье 112 Трудового кодекса РФ. Согласно статье, нерабочими праздничными днями в России являются новогодние каникулы (1-6 января и 8 января), Рождество Христово (7 января), День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), Праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня), а также День народного единства (4 ноября). Перенос совпадающих с праздничными выходных дней подготовлен "с целью рационального использования работниками выходных и праздничных дней".

Ранее правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Согласно календарю, на Новый год граждане России будут отдыхать в период с 1 по 8 января, на День защитника Отечества - в период с 22 по 24 февраля, на Международный женский день - с 7 пo 9 марта. На майские праздники россияне будут отдыхать в промежутки с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, на День России - с 12 по 14 июня и 4 ноября - в честь Дня народного единства.