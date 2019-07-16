Роскомнадзор требует от Instagram удалить изображение непристойных действий с флагом РФ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от соцсети Instagram удалить иллюстрацию с изображением непристойных действий с флагом России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов: кого они могут коснуться?

В ведомство 16 июля поступило требование Генпрокуратуры ограничить доступ к иллюстрации в соцсети, которая оскорбляет российские госсимволы. В сообщении сказано, что картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом России. В адрес Instagram направили уведомление о внесении в единый реестр запрещенной информации интернет-страницы.

"Instagram должен удалить изображение непристойных действий с государственным флагом России", - отмечает пресс-служба ведомства.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Штраф за распространение оскорбительных материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.