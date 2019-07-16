Мутко: выделение средств на жилье пострадавшим в Приангарье обсудят в кабмине 18 июля

"В четверг плановое заседание правительства, <...> ущерб понятен, количество домов, которые граждане утеряли, понятно, теперь нужно приступить к возмещению жилищных прав, и мы попробуем на это заседание правительства вынести проект постановления о выделении денег на предоставление жилья гражданам взамен утерянного", - сказал Мутко, не уточнив сумму.

По его словам, уже в четверг деньги могут поступить в правительство, которое начнет решать данную проблему. В частности, по его словам, есть люди, которые уже готовы получить сертификаты на получение жилья. По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, 5,6 тысячи домов нужен капитальный ремонт, еще 3,5 тысячи домов не пригодны для жизни.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. За это время в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По данным на утро вторника, подтопленными, в частности, остаются 49 домов в городе Тулуне. В области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В пострадавших районах идут аварийно-восстановительные работы, к ним привлекли почти 3,8 тыс. человек.