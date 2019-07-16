Депутаты приняли отставку главы Ленинского района Крыма, подозреваемой в коррупции

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Ленинского районного совета Крыма приняли отставку главы администрации района Светланы Ивановой, назначив временно исполняющей обязанности Екатерину Юровских, сообщил ТАСС во вторник депутат райсовета Андрей Аржанцев.

В понедельник глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что 47-летняя Иванова, которая возглавляет администрацию с октября 2017 года, написала заявление об отставке. На основании материалов, представленных Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, Аксенов выразил ей недоверие.

"Единогласно депутаты проголосовали, удовлетворили заявление Ивановой. Назначили исполнять обязанности вместо нее заместителя главы администрации Екатерину Юровских", - сообщил Аржанцев.

33-летняя Юровских в мае 2019 года была назначена на должность заместителя главы администрации - главного архитектора Ленинского района, ранее два года возглавляла отдел по земельным отношениям администрации Феодосии.