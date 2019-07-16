Александр Гудков и Manizha прочитают стихи для пользователей Google Assistant

Пользователи голосового помощника Google Assistant смогут послушать произведения русских поэтов в исполнении знаменитостей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

"Курочка ряба" и "Каша из топора" в прочтении Яхиной и Тутты Ларсен

От мала до велика:

От мала до велика: "Курочка ряба" и "Каша из топора" в прочтении Яхиной и Тутты Ларсен

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