В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно знать при покупке хлеба

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Покупать хлебобулочные изделия стоит только в тех магазинах, где созданы условия для хранения - проветриваемые складские помещения, где есть торговые залы с кондиционером, специально оборудованные полки или витрины. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

"Форма хлеба должна быть правильной - без вмятин и трещин. Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть равномерно пористым. Поверхность хлеба должна быть чистой", - также отмечается в сообщении.

Покупая продукцию, следует внимательно читать этикетку, подчеркивают в ведомстве. На упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок годности. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки (белый хлеб) сохраняют свои полезные свойства до 24 часов, из ржаной - до 36 часов. Хлебобулочные изделия весом меньше 200 г хранятся не более 16 часов.

Хранить хлебобулочные изделия в Роспотребнадзоре советуют в полиэтиленовых пакетах, а лучше - в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке. Если на корке хлеба появились малейшие признаки плесени, употреблять такой хлеб нельзя. "Внешние проявления - это указание на то, что процессы порчи теста внутри уже давно набирают обороты", - подчеркивают в ведомстве.

С 21 июня по 5 июля 2019 года управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ была проведена горячая линия по вопросам качества и безопасности хлебобулочных и кондитерских изделий. Наибольший интерес у граждан вызвали вопросы качества и безопасности продукции в соответствии с нормативными правовыми актами РФ (1696 консультаций, или 28,50% от общего числа консультаций). На втором месте по популярности оказались вопросы о том, куда обращаться в случае приобретения некачественного продукта и нарушений правил продажи (1194 консультации, или 20,07%). На третьем месте - тема маркировки хлебобулочных изделий и кондитерской продукции (961 консультация, или 16,15%). Правильный выбор хлебобулочных изделий стал темой 759 консультаций (12,75%), оформление претензий в адрес предприятия - 203 консультаций (3,41%).

На основании поступивших жалоб и обращений по 16 субъектам РФ проведено 67 проверок. Больше всего в Новосибирской области - 15 проверок, Воронежской области - 14 проверок, Санкт-Петербурге - девять. В суд на приостановление деятельности направлено три материала о нарушениях санитарного законодательства (один - в Краснодарском крае, два - в Кемеровской области).