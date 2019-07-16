Минпросвещения оценит размер денежной компенсации учителям за работу на ЕГЭ в регионах

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения намерено дать оценку уровню денежной компенсации учителям за работу на основном и едином госэкзаменах в школах регионов России, сообщается во вторник на сайте министерства.

"С 15 июля Министерство просвещения Российской Федерации запустило в регионах мониторинг, который поможет выяснить уровень денежной компенсации учителям за работу по подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Поясняется, что мониторинг продлится до 1 августа во всех субъектах России. Министерство направило в регионы специальные анкеты для учителей, на основе которых в дальнейшем будут подготовлены методические рекомендации для регионов о необходимом минимальном уровне компенсации учителям.

С 2019 года учителя, задействованные в организации и проведении государственной итоговой аттестации для 9-х и 11-х классов, могут получить компенсацию за свою работу. Размер и порядок выплат устанавливаются субъектом РФ за счет бюджетного финансирования, направленного на проведение государственной итоговой аттестации.