Парфенов и Роднянский выступят с лекциями на VK Fest 2019

Журналисты Леонид Парфенов и Тина Канделаки, а также кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин станут хедлайнерами образовательной программы пятого фестиваля VK Fest, который пройдет 20 и 21 июля. Об этом говорится в официальном сообщении "ВКонтакте".

"Хедлайнеры выступят со следующими темами: Леонид Парфенов: "Намедни" - это между прошлым и будущим. Тина Канделаки: Бьютихакинг: как обмануть время, сохранив лицо? Александр Роднянский: Канны, Кинотавр, Оскар, Золотой Глобус - Где там мы? Александр Цыпкин: Как сделать прозу модной? Творчество и маркетинг от Александра Цыпкина", - сообщает соцсеть.

Также в зоне "Лектория" представители интернет-изданий PEOPLETALK, Mash, LIFE.ru, Cosmopolitan, сообществ 4ch и MDK поговорят на тему "Мы делаем хайп".

Как исполнителям стать популярными во "ВКонтакте", обсудят представители музыкальной индустрии. Круглые столы также проведут режиссеры клипов, создатели брендов одежды и представители команды "ВКонтакте".

Помимо этого, свою программу на VK Fest представят вузы, а издание vc.ru впервые организует собственный лекторий, посвященный IT-стартапам.