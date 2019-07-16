Пилотный проект по выдаче свидетельств о рождении в роддомах запустят в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга займется пилотным проектом по выдаче свидетельств о рождении в роддомах, он будет реализован в сотрудничестве с роддомами №10 и №18. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Евгений Антипов.

"Мы работаем над этим проектом, я не готов назвать сроки, там есть ряд юридических моментов. Работа над этим ведется, пилотными выбраны роддомы №10 и №18", - сказал он.

Государственная регистрация рождения в медицинских организациях города на сегодняшний день не предусмотрена. Она осуществляется органами ЗАГС по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей, а также на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Практика выдачи свидетельства о рождении ребенка в роддомах существует в ряде российских регионов, в том числе в Москве. С июля 2018 года в московских родильных домах можно получить свидетельство о рождении детей, а также справки о рождении для назначения детских пособий в день выписки из медицинской организации, отмечают в пресс-службе депутата.