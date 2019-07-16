Следователи Воркуты проверят информацию об интимной связи депутата с несовершеннолетней

СЫКТЫВКАР, 16 июля. /ТАСС/. Воркутинский следственный отдел СУ СК РФ по Республике Коми проводит доследственную проверку по распространенной в соцсетях информации о якобы интимной связи депутата горсовета Воркуты с несовершеннолетней воспитанницей местного детского дома №18 и ее похищении, вывозе за пределы города. Об этом сообщили ТАСС во вторник в следственном управлении СК РФ по региону.

"Проверка проводится в отношении одного из депутатов совета Воркуты, преподавателя колледжа по статье 134 УК РФ ["Вступление в половую связь с несовершеннолетней"] и по статье 126 УК РФ ["Похищение человека"]. В любом случае процессуальное решение будет принято, раз в соцсетях прошла информация об интимной связи и похищении. На самом деле, по предварительным данным, никто никого не похищал. В ближайшие дни окончательно разберемся во всем и сможем прокомментировать, проверка еще не закончена", - сказал ТАСС и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Сергей Лукьяненко.

На ситуацию также отреагировал руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев. "Следствие установит все обстоятельства дела и, если человек виновен, привлечет строго, но по закону. В любом случае мужчина должен поступить достойно и оформить официальные отношения, несмотря на разницу в возрасте почти в два раза. Также в полномочиях депутатов города рассмотреть ситуацию на комиссии по этике, чтобы не допустить широкого общественного резонанса", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте", отвечая на вопрос одного из пользователей, чья страница вскоре была удалена.