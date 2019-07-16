Госдума ввела запрет на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во третьем чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.

Документ исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе - управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должник при этом должен получить уведомление в течение 10 дней в письменной форме. Закон также запрещает перераспределять долг между другими собственниками дома.

При этом запрещается передача коллекторам не только права взыскания, но и в целом договора цессии по долгам.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поддержал предложенные меры. "Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения", - пояснил председатель Госдумы, подчеркнув, что теперь уступка права по взысканию просроченной задолженности по ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников этого рынка.

В пользу принятия документа ранее выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов.