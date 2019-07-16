В Госдуме предлагают содержать воров в законе в тюрьмах отдельно от других заключенных

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предлагают установить новый порядок содержания в тюрьмах так называемых криминальных авторитетов и содержать их в камерах отдельно от других заключенных. Об этом сообщил автор соответствующего пакета законопроектов, зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн (фракция "Единая Россия") в интервью "Парламентской газете", опубликованном во вторник.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законодательство, вводящие в Уголовный кодекс новую статью "Занятие высшего положения в преступной иерархии" с ответственностью по ней до 15 лет лишения свободы.

"Подписанным президентом в апреле законом установлено, что принадлежность к ворам в законе ... уже является тяжким преступлением. В этой связи мы предлагаем людей, арестованных или осужденных по такому составу преступления, содержать в местах лишения свободы отдельно от других лиц", - пояснил Хинштейн суть предлагаемых законодательных новелл. По его мнению, в случае их реализации "криминальным авторитетам будет труднее использовать свои преступные связи для координации противоправных действий". Парламентарий также обратил внимание, что "сегодня уже есть практика, когда в местах лишения свободы, следственных изоляторах или в колониях отдельно от других содержатся особо опасные категории преступников: рецидивисты, те, кто приговорен к пожизненному заключению, или лица, которым смертную казнь заменили на длительный срок".

При этом депутат отметил, что для воров в законе не предлагается делать "отдельные зоны". "Их предлагается содержать в рамках существующих сегодня камер или участков. Но могут быть ситуации, когда свободных камер нет, кроме камер штрафных изоляторов или помещений камерного типа, вот тогда их можно помещать в эти одиночки, но это не будет являться дополнительным наказанием", - уточнил он.

Закон против воров в законе

Новая статья Уголовного кодекса "Занятие высшего положения в преступной иерархии" устанавливает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с возможным штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Кроме того, законом предусмотрено, что лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, не может быть назначено наказание ниже низшего предела либо условное осуждение.

В отдельный состав преступления выделено участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ и организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных частью первой статьи 210 "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" УК РФ. Наказание за указанные деяния установлены в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 5 лет и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет. Помимо этого, увеличены санкции всех частей статьи 210 УК РФ.