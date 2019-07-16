Вопросы по экологии уже включены в ЕГЭ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вопросы по экологии уже включены в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по биологии и географии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее СМИ сообщали, что Общественный совет Минприроды рекомендовал Минпросвещения признать экологию естественной наукой, ввести соответствующий предмет в школы и включить его в ЕГЭ.

"Вопросы экологического образования нашли свое отражение в контрольно-измерительных материалах ряда предметов, включая предметы "Биология" и "География"", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что в состав предметов по выбору, которые сдаются в формате ЕГЭ включены те предметы, которые входят в перечень необходимых для поступления в вузы.