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Вопросы по экологии уже включены в ЕГЭ

Как отметили в Минпросвещения, их можно встретить среди вопросов по биологии и географии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вопросы по экологии уже включены в контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по биологии и географии, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее СМИ сообщали, что Общественный совет Минприроды рекомендовал Минпросвещения признать экологию естественной наукой, ввести соответствующий предмет в школы и включить его в ЕГЭ.

"Вопросы экологического образования нашли свое отражение в контрольно-измерительных материалах ряда предметов, включая предметы "Биология" и "География"", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что в состав предметов по выбору, которые сдаются в формате ЕГЭ включены те предметы, которые входят в перечень необходимых для поступления в вузы.

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