"Яндекс" согласился с идеей предупреждать граждан о звонках "телефонных роботов"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина поддержала идею о том, что человек должен быть предупрежден, если ему поступил звонок от робота, например, "представляющего" коммерческую компанию. Об этом сообщил во вторник депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин по итогам встречи группы парламентариев с Буниной.

"Говорили много и о разном, но меня лично очень интересовал морально-этический аспект общения искусственного интеллекта с людьми", - написал политик на своей странице в Facebook. "Если вам, например, поступают на телефон "холодные звонки" от разных коммерческих фирм, то в части случаев с вами разговаривает робот, - отметил он. - Искусственный интеллект (ИИ) может отвечать на ваши вопросы, менять интонации".

По мнению Горелкина, неопытный человек далеко не сразу понимает, что говорит с машиной, или не понимает вообще. В этом контексте он выразил уверенность, что владелец и оператор этого ИИ обязан предупреждать клиента, что общаться с ним будет программа, "потому что человек несет ответственность за свои слова". "А за что может отвечать робот - малопонятно", - констатировал он.

"Елена Бунина согласилась с моей позицией. Сказала, что, конечно, правильно и честно - предупреждать человека заранее, что он будет иметь дело с искусственным интеллектом", - привел депутат слова гендиректора "Яндекса". При этом он затруднился ответить, "делает ли так сам "Яндекс" во всех своих проектах, где ИИ контактирует с людьми". "Но радует, что наш лидер IT-рынка считает важным учет моральных аспектов в развитии технологий".