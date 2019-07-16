Проект Союзного государства по лечению патологий позвоночника могут продлить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Программа Союзного государства России и Белоруссии "Спинальные системы", посвященная разработке методов лечения детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника, может быть продлена, сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. В настоящий момент она рассчитана на период с 2017 по 2020 год.

"Она может быть продолжена в этом формате или в других финансовых форматах. Если мы все хотим сделать это в формате программы Союзного государства, то надо это делать уже сейчас. <...> Для нас важно, чтобы это направление науки и медицины развивалось. Если РФ найдет деньги самостоятельно для развития этой программы и не понадобится программа Союзного государства, то будет развиваться за счет национальных программ, если будет признано целесообразно это делать в сотрудничестве с нашими белорусскими коллегами, то тогда это будет сформулировано в виде программы Союзного государства", - сказал Рапота журналистам в ходе посещения детского ортопедического института им. Г. И. Турнера Минздрава РФ в Петербурге.

Реализация программы Союзного государства "Спинальные системы", государственными заказчиками которой являются министерства здравоохранения РФ и Белоруссии, началась в 2017 году. С российской стороны исполнителем программы является ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера". Ежегодно в нем получают хирургическое лечение более 6000 детей из различных городов России и ближнего зарубежья, также здесь оказывается консультативная помощь более 20 тыс. маленьких пациентов.

В институте созданы единственные в России Федеральный детский центр травмы позвоночника и спинного мозга, Центр лечения детей с ортопедическими последствиями спинномозговой грыжи, Центр артрогрипоза.

Рапота осмотрел условия пребывания пациентов в центре и ознакомился с технологиями их лечения и изобретениями врачей и ученых для лечения врожденных пороков позвоночника и приобретенных травм.