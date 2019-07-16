Псковские власти проведут служебную проверку из-за завышенных зарплат главврачей

ПСКОВ, 16 июля. /ТАСС/. Администрация Псковской области проведет служебную проверку из-за завышенных зарплат главных врачей регионального перинатального центра и детской стоматологической поликлиники. Об этом во вторник сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании администрации области.

Он отметил, что в ряде учреждений зафиксированы факты необоснованного роста зарплат руководящего состава "в бесконтрольном порядке". Это, по мнению Ведерникова, "деморализует рядовых сотрудников и способствует деградации руководящего состава".

"У главного врача перинатального центра заработная плата составляет порядка 130 тыс. рублей. У меня меньше. При этом много нареканий со стороны сотрудников к организации работы и со стороны пациентов перинатального центра. Главврач систематически уходит с работы, после 15 часов его на работе найти сложно. Неплохая зарплата за пол рабочего дня. Попрошу провести служебную проверку по этому вопросу", - сказал Ведерников.

Он также раскритиковал работу руководства детской стоматологической поликлиники в Пскове, в которую жители вынуждены занимать очередь с ночи, чтобы получить талон к врачу. "Из-за неправильной организации работы создается искусственный ажиотаж. На протяжении длительного времени пациенты приходят получать номерки глубокой ночью, уже мужчина палатку там разбил. Это вопиющие факты, и такого происходить не должно. В то же время главврач спокойно находится в отпуске и на поручение приехать и разобраться в ситуации, [отвечает] цитирую: "Я в эту помойку возвращаться не хочу. Хотите - увольняйте", - отметил глава региона.

В связи с этим губернатор также поручил провести служебную проверку в отношении руководителя стоматологии. "Если главный врач стоматологии называет свое учреждение, где лечат детей, помойкой, это тоже основание для проведения служебной проверки с соответствующим организационным выводом. Меры должны быть приняты такие, чтобы таких прецедентов не происходило", - сказал Ведерников.

Он также отметил, что власти региона намерены изменить порядок начисления зарплат руководителям госучреждений. "Я не против, чтобы руководители учреждений получали хорошую зарплату, но она должна быть привязана к показателям: к критериям эффективности, к уровню оказания услуг населению, к заработным платам сотрудникам. Поручаю подготовить изменения в постановление, которые будут учитывать объективные критерии эффективности руководителей государственных учреждений", - добавил губернатор.

Дефицит кадров

Ранее псковские власти заявляли о том, что учреждения здравоохранения Псковской области укомплектованы основными медицинскими кадрами лишь на 43%, а средняя зарплата в отрасли не превышает 50 тыс. рублей, что является самым низким показателем в СЗФО. Показатель обеспеченности врачами в регионе составляет 27 на 10 тыс. человек, что почти в 1,5 раза ниже общероссийского.

С 2019 года работа по привлечению в область специалистов ведется по проекту "Обеспечение медицинских организаций Псковской области квалифицированными кадрами", подготовленного для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".