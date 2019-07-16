Петербург и Ленобласть намерены объединить "большие данные" для обеспечения правопорядка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Ленинградская область намерены синхронизировать "большие данные" для обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Этот вопрос стал одним из ключевых в обсуждении на заседании Координационного совета двух субъектов РФ в сфере социально-экономического развития.

"Мы понимаем, что те данные, которыми обладают органы власти двух субъектов, надо использовать совместно. Мы сейчас уже завершаем подготовку конкурса на закупку у операторов "большой четверки" [сотовой связи] данных по тому, как люди перемещаются между субъектами, что они делают, сколько часов они проводят на территории каждого из субъектов, и какие у них паттерны поведения. Мы считаем, что в дальнейшем двум субъектам необходимо в том числе и технические задания на такие работы согласовывать", - сказал на заседании заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

По его мнению, синхронизированные данные могут быть в дальнейшем использованы при проведении переписи населения в 2020 году, в решении вопросов развития дорожной инфраструктуры и транспорта, а также обеспечения территорий социальной инфраструктурой.

"Мы уверены, что на основе объединенной информации, в первую очередь, о миграционных потоках населения, передвижении автомобильного транспорта, будет повышена раскрываемость преступлений, усилен контроль за действиями дорожно-транспортных и коммунальных служб, и более глобальные вопросы управления транспортными потоками тоже будут решены", - сказала на заседании председатель комитета по цифровому развитию Ленинградской области Виктория Кузнецова.

Она отметила, что власти региона планируют в ближайшей перспективе начать массовое использование систем видеоаналитики в целях обеспечения общественной безопасности. "Это и распознавание лиц посредством "Face ID", это контроль массового скопления людей, обнаружение бесхозных предметов", - пояснила глава комитета. Врио председателя городского комитета по информатизации и связи Андрей Соколов в свою очередь отметил, что проект соглашения находится "в высокой степени проработки".

"Безопасность наших жителей - это приоритет обоих регионов. У нас есть положительный пример, это проведение чемпионата мира по футболу, когда все наши структуры работали, как единая структура", - сказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, подчеркнув, что итогом совместной работы сторон должно стать повышение качества жизни людей, проживающих в двух субъектах. Сопредседательствовавший на заседании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также отметил, что тема создания единой информационной системы, единых больших данных, по его убеждению, "ляжет в основу дальнейшего развития [агломерации]".