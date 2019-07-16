Медведев посетил Тульский кремль и прогулялся по обновленной городской набережной

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Тульский кремль, осмотрел строящийся в центре Тулы музейный квартал и погулял по обновленной городской набережной. На прогулке его сопровождали глава Минстроя Владимир Якушев, министр культуры Владимир Мединский и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Губернатор региона Алексей Дюмин рассказал гостям о достопримечательностях городского кремля. Здесь глава кабмина зашел в Успенский собор, где осмотрел иконостас и ознакомился с ходом реставрационных работ.

Во время прогулки премьера несколько раз попросили сфотографироваться - сначала с группой педагогов, пришедших на экскурсию, а затем к главе кабмина подошел молодой человек и попросил сделать селфи.

Тульский кремль - памятник русского оборонного зодчества ХVI века, одна из немногих русский крепостей, сохранивших свой первозданный облик. Тульский кремль ежегодно посещают тысячи российских и зарубежных гостей. В архитектурный комплекс кремля, помимо древних стен и башен, входят Свято-Успенский собор ХVIII века с уникальной монументальной росписью ярославских мастеров, Соборная колокольня с храмом во имя князя Московского Дмитрия Донского, а также Богоявленский собор ХIХ века, построенный в память о защитниках Отечества в войне 1812 года.

Музейный квартал

О музейном квартале, строящемся недалеко от кремлевских стен, на пешеходной улице Металлистов в центре Тулы, премьер-министру рассказал министр культуры Владимир Мединский. Согласно планам городских властей, в музейном квартале будут работать филиалы-представительства Государственного исторического музея, а также ведущих музеев региона, таких как "Ясная поляна", "Куликово поле", "Поленово" и Тульский музей оружия. Все они расположатся в отреставрированных исторических зданиях XVIII-XIX веков. Всего музейный квартал будет состоять из девяти объектов культурного наследия.

Глава кабмина осмотрел строительную площадку одного из реставрируемых зданий, отдельно остановился у стендов еще нескольких музейных представительств, внимательно изучив размещенные там презентационные материалы.

Во время этой прогулки к Медведеву подошел руководитель местной благотворительной организации, которая располагается в одном из зданий на улице Металлистов. Он рассказал премьеру о проблемах с финансированием и попросил о содействии в получении профильного президентского гранта. Медведев пообещал помочь, предложив руководителю фонда передать соответствующие документы губернатору.

Музейный квартал возводится к 500-летию Тульского кремля, которое будет отмечаться в 2020 году. К юбилейной дате также планируется отреставрировать ряд объектов культурного наследия на центральных улицах города, восстановить внутреннее убранство Свято-Успенского собора. Общий объем финансирования превысит 1,2 млрд рублей.

Тульская набережная

Затем глава кабмина РФ осмотрел обновленную городскую набережную реки Упы, которая ранее находилась в закрытой промышленной зоне и была недоступна для горожан. О работах по ревитализации этого городского пространства Медведеву рассказал глава региона Дюмин.

Во время прогулки по набережной премьер вновь принял участие в импровизированной фотосессии. Он сфотографировался с парой молодоженов и с несколькими местными жителями.

Проект "Тульская набережная", инициированный губернатором Дюминым в конце 2016 года, открывает для посещения территорию вдоль малого русла реки Упы, которая более 100 лет находилась в закрытой части Тульского оружейного завода. Проект комплексного благоустройства в 2017 году разработали в московском архитектурном бюро Wowhaus под руководством Олега Шапиро, для его реализации были снесены ветхие и аварийные заводские здания. В общей сложности было благоустроено около 21 га территории вокруг кремля, общий объем финансирования составил 1,8 млрд рублей. Проект был реализован за 410 дней, торжественное открытие набережной состоялось 8 сентября 2018 года, в День города Тулы.

На обновленной набережной оборудованы зоны активного отдыха с детскими спортивно-игровыми комплексами, многофункциональная "коробка" для командных видов спорта (баскетбола, футбола, хоккея), велодорожки. В теплое время года здесь работают кинотеатр под открытым небом и концертные площадки, а зимой - горки и каток в русле реки.

Вся территория набережной подходит для круглогодичного проведения ярмарок и фестивалей. Она включена в обязательный маршрут для посещения туристами и соседствует с другими достопримечательностями центра города - Тульским кремлем и улицей Металлистов, где создается музейный квартал.