Отказавшаяся помочь больному фельдшер из Башкирии уволилась по собственному желанию

УФА, 16 июля. /ТАСС/. Фельдшер скорой помощи Архангельской районной больницы Башкирии, отказавшаяся помочь мужчине с инсультом, уволена по собственному желанию. Главному врачу учреждения здравоохранения вынесено представление о недопущении подобных инцидентов, говорится во вторник в распространенном пресс-службой республиканской прокуратуры сообщении.

"По данному факту прокуратура района внесла главному врачу больницы представление об устранении нарушений и принятии мер по недопущению фактов несоблюдения правил медицинской этики персоналом лечебного учреждения. Через день после инцидента фельдшер была уволена по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Проверка установила, что 24 июня к фельдшеру скорой помощи в селе Булгаково под Уфой обратилась женщина с просьбой помочь мужчине, которому стало плохо на улице, но медицинский работник отказала. В ее действиях прокуратура усмотрела нарушение правил медицинской этики, добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ по Башкирии проводит проверку по факту инцидента.