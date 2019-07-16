Госдума приняла в I чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении резонансный законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Автором этой инициативы выступил депутат-единоросс Сергей Боярский.

Согласно документу, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом".

В настоящее время закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" запрещает курение на территории и в помещениях аэропортов.

Позиция комитетов Госдумы

Инициатива получила поддержку двух комитетов Госдумы - профильного и соисполнителя. Так, комитет по охране здоровья согласился с аргументацией автора, что "установленный в 2013 году запрет на курение табака в помещениях аэропортов не только не привел к целям защиты граждан от воздействия окружающего табачного дыма, но и ухудшил положение некурящих граждан, которые вынуждены "дышать" табачным дымом из-за нарушающих запрет пассажиров".

По мнению депутатов, это особенно актуально в так называемых чистых зонах и залах для транзитных пассажиров международных аэропортов, когда у курильщика возможность доступа к месту для курения вне аэропорта фактически отсутствует.

"Для выхода из здания аэропорта зарегистрированным пассажирам необходимо аннулировать посадочный талон, а транзитные пассажиры, особенно граждане других стран, этой возможностью воспользоваться не могут", - указали в комитете.

"Представляется, что предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет является оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и работников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства", - сказано в заключении комитета по охране здоровья.

"Учитывая статистические данные об административных правонарушениях в связи с нарушением установленного запрета курения табака на территории аэропортов и случаях курения в помещениях аэропортов, а также возможные последствия от курения в непредназначенных для этого местах и влияние окружающего табачного дыма на здоровье человека, комитет полагает возможным установить предлагаемую законопроектом возможность разрешить курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции, в аэропортах на основании решения собственника имущества или иного уполномоченного им лица", - указал в свою очередь транспортный комитет.

Минздрав предупреждает

Законопроект после внесения в Госдуму вызвал широкую общественную дискуссию. В частности, против инициативы выступает Минздрав РФ, представители которого неизменно подчеркивают, что возвращение курительных комнат в аэропорты подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей, поскольку, по данным международных исследований, концентрация вредных веществ в воздухе помещений рядом с курилками в разы выше.

В ведомстве обращали внимание, например, что в аэропорту Шереметьево до демонтажа курилок "уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в четыре-шесть раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организации здравоохранения, а в самой курительной комнате - в 55 раз".