Неверов заявил о необходимости распространить антитабачные ограничения на вейпы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов во вторник заявил, что ко второму чтению законопроекта о курительных комнатах в аэропортах нужно подготовить поправку о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты.

"Я считаю, что ко второму чтению нужно закрепить, что на вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака распространяются все нормы антитабачного закона, - сказал он. - Мы поддерживаем принятие законопроекта в первом чтении и готовы, как я уже сказал, по электронным и другим способам доставки никотина в организм работать ко второму чтению".

Неверов отметил, что "электронные нагреватели табака до сих пор не приравнены к сигаретам и даже не подпадают под действие закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака", указав на нагреватели табака. "Запах стоит в аэропортах, кафе, торговых центрах", - добавил он.

"Вроде бы есть политическая воля приравнять все способы доставки никотина в организм к сигаретам, но до сих пор этого сделано. Я думаю, лобби как раз здесь, когда разрешают вот эти вроде бы как невредные препараты использовать в разных общественных заведениях. Мне кажется, что эти устройства, как и сигареты, должны употребляться в специальных местах с хорошей вентиляцией", - добавил Неверов.