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Комитет СФ по соцполитике не поддерживает проект о возвращении курилок в аэропорты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике не поддерживает резонансный законопроект о возвращении курилок в аэропорты и не будет рекомендовать палате его одобрить в случае принятия Госдумой. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Валерий Рязанский.

"Да, у нашего комитета отрицательное заключение на данный законопроект, концептуально мы его не поддерживаем", - сказал сенатор, отвечая на вопрос, будет ли комитет рекомендовать Совфеду одобрить законопроект в случае принятие его Госдумой в третьем чтении.

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