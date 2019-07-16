Комитет СФ по соцполитике не поддерживает проект о возвращении курилок в аэропорты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по социальной политике не поддерживает резонансный законопроект о возвращении курилок в аэропорты и не будет рекомендовать палате его одобрить в случае принятия Госдумой. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Валерий Рязанский.

"Да, у нашего комитета отрицательное заключение на данный законопроект, концептуально мы его не поддерживаем", - сказал сенатор, отвечая на вопрос, будет ли комитет рекомендовать Совфеду одобрить законопроект в случае принятие его Госдумой в третьем чтении.