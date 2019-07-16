Эксперт: артефакты из музеев Крыма всегда возвращались обратно, даже после распада СССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Находки, находящиеся в крымских музеях неоднократно вывозились за пределы полуострова за рубеж, но всегда возвращались, несмотря на изменения государственного и политического устройства, заявил во вторник ТАСС декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, археолог Александр Герцен.

Апелляционный суд Амстердама запросил во вторник у сторон спора о праве собственности на скифское золото дополнительную информацию. На данном этапе инстанция постановила, что экспонаты должны оставаться у Музея Алларда Пирсона до принятия окончательного решения, которое может быть вынесено в течение 6-9 месяцев.

"Проводились выставки скифского золота из Крыма во Франции, ФРГ, это во времена Советского Союза и потом, когда Украина провозгласила независимость. Тем не менее находки археологические всегда возвращались в музеи Крыма. Это общепринятая практика, когда то, что найдено на территории и хранится в музее, возвращается обратно", - сказал Герцен.

Он отметил, что наибольшую ценность из представленной в Амстердаме коллекции артефактов составляют предметы, найденные в 1980-х годах в районе Бахчисарая на Усть-Альминском городище.

"Это очень яркая коллекция, многие артефакты которой относятся к поздней античности. Там богатый некрополь, не просто по золоту, но и по высоко художественному исполнению, историческому значению. Уникальные находки археологов Татьяны Высоцкой и Александра Пуздровского", - отметил он.

Герцен также сообщил, что раскопки на городище под Бахчисараем продолжаются.

Подобных споров в мировой практике не было

Председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, в свою очередь, сообщил ТАСС, что решение амстердамского суда показывает, что попытки Украины перевести спор в политическую плоскость не увенчались успехом.

"Это гражданско-правовой спор, как изначально говорили крымские музеи: между крымскими музеями и голландским. И в этом споре не место для обвинения одного государства другим. Предметы были переданы в оперативное управление крымским музеям, что дает им право отстаивать их в суде. Ранее подобных споров в международной практике не было", - сообщил он.

О коллекции

Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Украинская сторона считает, что скифское золото является частью культурного наследия страны, которое в настоящее время незаконно удерживается Нидерландами. Кроме того, страна заявляет свои права на владение экспонатами. Крымские музеи, со своей стороны, считают скифское золото частью своего культурного наследия. Они опасаются, что если Музей Алларда Пирсона передаст экспонаты Украине, то они никогда не вернутся в их коллекцию. Крымские музеи заявляют, что экспонаты должны быть возвращены музеям, во-первых, в соответствии с договорами с Музеем Алларда Пирсона о передаче предметов во временное пользование, а во-вторых, в соответствии с правом на оперативное управление по украинским законам.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото в соответствии с голландскими и международными законами должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. Вынесенное во вторник промежуточное решение, по сути, отменяет решение окружного суда, однако также не дает ответа относительно принадлежности экспонатов.