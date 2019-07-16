Дождь, гроза и сильный ветер ожидаютcя в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с усилением ветра.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня, начиная с южных районов, в период с 17 до 22 часов в Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами до 15 м/с", - сообщили в столичном главке МЧС.

Столичные спасатели советуют при грозе соблюдать скоростной режим и дистанцию, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. При сильном ветре на улице необходимо обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.