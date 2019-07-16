Омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых лиц

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту по возвращению домой удерживаемых на территориях двух стран граждан. Об этом сообщила во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам встречи в Москве с украинской коллегой Людмилой Денисовой.

"Мы наметили дорожную карту взаимодействия, - сказала она. - Это дает возможность надеяться многим и многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернутся в свои дома".

Стороны также обсудили возможность подачи обращений о помиловании ряда удерживаемых лиц.

"Мы обговорили вопрос поддержки в виде обращения о помиловании ряда граждан, - сообщила Москалькова. - Я не буду пока называть их фамилии, с тем чтобы не зародить надежду раньше времени. Этот вопрос требует очень серьезной проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в вопросе оказания помощи гражданам через институт помилования".