Медведев: архитекторы городов должны обладать мощным даром предвидения

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал архитекторов предвидеть решения, которые потребуются населенным пунктам в будущем. Об этом он сказал на встрече с экспертами в области развития городской среды.

По словам Медведева, современный архитектор "должен обладать очень мощным даром предвидения". В качестве примера он привел ситуацию с парковками, необходимость в большом количестве которых советские архитекторы не могли предугадать. "Сейчас, используя самые современные методы прогнозирования, очень важно, чтобы вы, проектируя архитектурные решения, рассчитанные на десятилетия, с некоторым упреждающим эффектом предполагали, а что будет происходить в мире окружающем", - отметил глава кабмина. "Мы стоим в преддверии бурного роста использования беспилотного транспорта, использования нетрадиционных форм применения автомобилей, когда автомобиль не находится в твоей собственности, а предоставляется той или иной компанией за плату", - пояснил он одно из направлений для таких прогнозов. "Эти вещи должны находиться в зоне комплексного анализа современных архитекторов и, конечно, тех, кто занимается градостроительной политикой в целом, то есть властей", - подчеркнул премьер.

Он также поручил министрам проработать возможность усиления роли архитекторов в формировании городских пространств. "Я надеюсь, вы качественно это отработаете", - подчеркнул глава кабмина. "А вот если потребуется устранить разногласия между разными людьми и ведомствами, тогда я готов в это включиться", - добавил он.

Глава Минкультуры Владимир Мединский отметил, что руководство Союза архитекторов России неоднократно обращалось в министерство с предложением законодательно повысить роль, задачи и функционал архитекторов при формировании городских пространств и в системе взаимодействия с исполнительной властью. По словам Мединского, эти предложения уже перенаправлены курирующему вопросы строительства вице-премьеру Виталию Мутко. "Если вы это поручение продублируете, я думаю, что будет большая просьба", - добавил министр, обращаясь к главе кабмина. "Хорошо, направьте мне", - ответил ему премьер.