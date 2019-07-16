AFP: Франция продолжит добиваться от России освобождения Дельпаля

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Французская сторона не прекращает демаршей с целью добиться от России освобождения Филиппа Дельпаля, директора финансового департамента фонда Baring Vostok, обвиняемого в мошенничестве. Об этом агентству Agence France-Presse (AFP) сообщил в Белграде дипломатический источник из окружения президента Франции. Эмманюэль Макрон находится в настоящее время в Сербии с официальным визитом.

"Мы остаемся в контакте с российской стороной, глава французского МИД занимается этим вопросом. Мы продолжаем демарши с тем, чтобы добиться освобождения Дельпаля", - сообщил источник. По его сведениям, данный вопрос президент Макрон уже поднимал в Осаке в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати. Источник, говоря в целом о данном деле, также высказал мнение, что содержание Дельпаля под стражей "наносит ущерб образу России в глазах делового мира".

По сведениям AFP, вопрос о Дельпале поднимался и в ходе недавних переговоров между премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и российским премьером Дмитрием Медведевым. Встреча двух политиков состоялась в Гавре (запад Франции). Как сообщили в этой связи AFP в аппарате премьера, "Франция просит о том, чтобы были соблюдены фундаментальные права Дельпаля, и он получил бы возможность пользоваться этими правами без какой-либо дискриминации".

Басманный суд Москвы 9 июля продлил до середины октября арест директору финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, обвиняемому в мошенничестве. Днем ранее суд продлил до 13 октября домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и еще одному фигуранту дела - бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву, признавшему вину. Продлен также срок содержания под стражей до 13 октября гендиректору компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. С 1994 года им инвестировано более $2,4 млрд в 70 проектов в различных сферах.