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Минэкологии Нижегородской области начало проверку после разлива химотходов в Дзержинске

Разлив химикатов произошел в лесу на территории города

ТАСС, 16 июля. Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области начали проверку из-за разлива химических отходов в городе Дзержинске. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства.

Ранее на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы ведомства было размещено сообщение о несанкционированной свалке химотходов и разливе химикатов в лесу на территории города Дзержинска.

"Специалисты незамедлительно выехали на место и уже проводят необходимые исследования. По результатам обследования территории будут приняты соответствующие меры и дана оценка последствиям для окружающей среды", - отметили в пресс-службе.

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РоссияНижегородская область
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