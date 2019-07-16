Минэкологии Нижегородской области начало проверку после разлива химотходов в Дзержинске

ТАСС, 16 июля. Специалисты Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области начали проверку из-за разлива химических отходов в городе Дзержинске. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства.

Ранее на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы ведомства было размещено сообщение о несанкционированной свалке химотходов и разливе химикатов в лесу на территории города Дзержинска.

"Специалисты незамедлительно выехали на место и уже проводят необходимые исследования. По результатам обследования территории будут приняты соответствующие меры и дана оценка последствиям для окружающей среды", - отметили в пресс-службе.