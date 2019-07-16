К юбилею Тульского кремля в регионе планируют благоустроить девять городов

ТУЛА, 16 июля. /ТАСС/. Девять исторических городов Тульской области благоустроят в рамках подготовки к празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля. Об этом сообщил губернатор Алексей Дюмин во вторник во время рабочей поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Тулу.

"Есть девять городов, в которых у нас [к юбилею кремля] будут восстановлены памятники, церкви, появятся новые городские пространства, новые парковые зоны и восстановлены существующие сейчас", - сказал Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что проведение благоустройства общественных пространств, реставрации памятников архитектуры и истории в малых городах стало возможным, благодаря дополнительному финансированию, выделенному из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что Тульская область в конце марта 2019 года получила 1,2 млрд рублей на подготовку к празднованию юбилея Тульского кремля. Как отметили в пресс-службе правительства региона, благоустройство проведут, в том числе в городах Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области.

По словам главы региона, благоустройство исторического центра Тулы, создание музейного квартала в непосредственной близости к кремлю, ранее выполненная реконструкция набережной Упы и созданный творческий индустриальный кластер "Октава", это комплексный подход к формированию крупного культурного кластера в Туле. "Это фактически культурный кластер под открытым небом, это то, о чем говорил президент РФ на совете по созданию культурных кластеров", - отметил Дюмин, добавив, что суммарные затраты на эти цели были не велики.

Председатель правительства РФ отметил важность снижения бюджетных затрат при комплексном подходе к благоустройству. "За меньшие деньги, - это всегда радует. Стремитесь к тому, чтобы уменьшать траты", - сказал Медведев.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории ныне действующих Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования юбилейной даты и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников изначально было выделено около 700 млн рублей. В результате реконструкции и реставрации помещения в обновленных зданиях в центре Тулы получат Государственный исторический музей, филиалы музеев "Ясная поляна", "Куликово поле", "Поленово", Тульский музей оружия, некоторые региональные музеи.